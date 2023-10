Fedez “Non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2025”

MILANO (ITALPRESS) - "Stamattina mi sono svegliato ed ero su tutti i giornali: no, non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2025, non credo succederà, se dovesse succedere farebbe molto ridere". Fedez, in un video postato su Instagram, ha smentito la notizia su una sua possibile conduzione di Sanremo 2025. Tutto è partito dalla trasmissione "Aspettando VivaRai2", condotta da Fiorello. "Nella telefonata in diretta con Fiorello c'era un tipo che parla come me, sembravo io - ha aggiunto Fedez -. Quel "pirla" di Fiorello, lo dico in senso giocoso, siamo amici, ha fatto finta che io fossi al telefono con lui". (ITALPRESS). sat/gsl (Fonte video: Profilo Instagram Fedez)