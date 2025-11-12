Fedez “Finti poliziotti mi cercavano, fatto allarmante. Presentato un esposto in Procura”

MILANO (ITALPRESS) – “Ci è accaduto un fatto allarmante”. E’ quanto denunciano Fedez e Mr.Marra, conduttori di “Pulp Podcast”. “Il 5 novembre due individui, che si sono presentati come poliziotti in borghese, esibendo un tesserino, sono arrivati alla portineria dell’ufficio della mia società – racconta Fedez -. Hanno iniziato a fare delle domande in merito a Pulp Podcast, chiedendo se registrassimo lì, gli orari in cui giravamo le puntate e hanno pure chiesto espressamente quando io sarei stato presente alla registrazione. Fortunatamente il portinaio, sentitosi sotto interrogatorio in un contesto non da interrogatorio, non ha fornito elementi a queste due persone”.

I due, aggiungono i conduttori che hanno presentato un esposto in procura, “si sono dileguati senza entrare negli uffici a fare domande”. Fedez e Mr.Marra spiegano poi di aver contattato il questore di Milano, Bruno Megale, “che ringraziamo pubblicamente perché è stato molto educato e ci ha tenuto a ribadire con forza, ‘non si tratta di noi'”.

“Questo è avvenuto due giorni dopo aver parlato dell’inchiesta Hydra”, fa notare Fedez, concludendo che “ci sono delle videocamere in quella sede, quindi il materiale è stato mandato a chi di dovere. Non stiamo qua chiaramente a fare le vittime, come già detto in altre puntate noi andiamo avanti per il nostro lavoro perché riteniamo sia giusto farlo in questa modalità. Non è la prima volta che subiamo pressioni, ma è la prima volta che ci accade un fatto come questo”.

