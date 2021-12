MILANO (ITALPRESS) – “Ciao a tutti come potrete facilmente intuire io la Ferry siamo positivi. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto il molecolare il cui risultato è arrivato adesso”. Fedez e Chiara Ferragni annunciano di essere positivi al Covid nelle storie su Instagram.

“I bambini – aggiungo per ora non si sa come sono negativi, motivo per il quale dobbiamo indossare la mascherina in casa tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto la distanza dei bambini. Quindi è una situazione un pò così… fortunatamente noi siamo asintomatici stanno tutti bene e quindi la nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene speriamo che continui così”.

(ITALPRESS).