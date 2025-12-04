Federica Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d’Europa

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’ex Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Federica Mogherini, si è dimessa dall’attuale ruolo di rettrice del Collegio d’Europa. Lo ha reso noto la stessa Mogherini attraverso una nota diramata dal Collegio d’Europa.

“In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di rettore del Collegio d’Europa e di direttore dell’Accademia diplomatica dell’Unione europea”, ha dichiarato. Le dimissioni seguono all’indagine aperta dalla Procura europea (Eppo) per presunta frode.

