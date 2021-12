ROMA (ITALPRESS) – Due medaglie olimpiche conquistate a Tokyo, con lo storico argento di Vanessa Ferrari e il bronzo delle Farfalle, e una lunga serie di podi mondiali in un 2021 indimenticabile. La Federazione ginnastica d’Italia ha celebrato al Salone d’Onore del Coni i propri atleti, protagonisti di un anno straordinario, alla presenza del numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò, del segretario generale del Comitato olimpico nazionale Carlo Mornati, del presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli e del direttore generale Diego Nepi Molineris. “Questa è la festa della ginnastica in un anno meraviglioso – ha dichiarato Gherardo Tecchi, presidente della FGI – Siamo nella casa dello sport italiano e non c’era posto migliore per celebrare il 2021. Ringrazio il Coni e Sport e Salute, tutti cercano di fare il massimo per la nostra federazione e noi abbiamo risposto con un anno incredibile: abbiamo ottenuto risultati che mai nella storia siamo riusciti a ottenere, è stato incredibile. Ce l’abbiamo fatta perchè siamo una grande famiglia e questo è l’importante”.

Tra i premiati sul palco del Salone d’Onore le campionesse medagliate ai Giochi Olimpici di Tokyo: il caporal maggiore scelto dell’Esercito Italiano, Vanessa Ferrari, che alla sua quarta partecipazione a cinque cerchi ha centrato l’argento nella finale al corpo libero, e la squadra nazionale di ritmica, le “Farfalle” Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean con le riserve Laura Paris e Alessia Russo, che sono salite sul terzo gradino del podio nel concorso generale d’insieme. “A Rio 2016 ci fu grande delusione – ha dichiarato Malagò – ricordo le ragazze della ritmica e la loro sofferenza per il podio mancato. Quest’anno vi siete rifatti alla grande, non solo a Tokyo ma in tutte le altre competizioni internazionali. Il futuro è vostro, avete seminato e potrete raccogliere frutti importanti a Parigi 2024. Siete stati veramente bravi” ha concluso il presidente del Coni. Durante la festa Vanessa Ferrari è stata inoltre insignita del titolo di Ufficiale della Repubblica italiana da parte del Quirinale, mentre alle Farfalle è stato attribuito il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana.

Presenti al Salone d’Onore anche tutti i ginnasti che hanno preso parte all’Olimpiade di Tokyo, così come i protagonisti dei Mondiali: Nicola Bartolini, prima medaglia d’oro iridata al corpo libero nella storia federale, nella rassegna di Kitakyushu, in Giappone; Asia D’Amato e Marco Lodadio, vincitori dell’argento rispettivamente al volteggio e agli anelli; Salvatore Maresca, bronzo nella medesima specialità maschile. Il dominio italiano si è ripetuto, sempre a Kitakyushu, anche nel Mondiale di ritmica: tripletta delle Farfalle (oro nel misto 3 cerchi e 4 clavette, argento nel concorso generale d’insieme e con le 5 palle), exploit della giovane Sofia Raffaeli, bronzo al cerchio alla sua prima partecipazione iridata, e piazza d’onore nella classifica del team ranking, grazie anche alle prestazioni di Baldassarri e Agiurgiuculese. Una serie di successi mondiali, che si era aperta con la competizione della Nazionale di aerobica, in scena a Baku, in Azerbaijan, la coppia mista composta da Davide Donati e Michela Castoldi, ora consigliera federale, ha dato l’addio all’attività agonistica con la medaglia d’oro, la terza della loro longeva carriera. I due ginnasti, inoltre, hanno festeggiato anche il bronzo nella specialità del gruppo, completato da Paolo Conti, Sara Natella ed Emanuele Caponera.

La “Festa delle Medaglie” ha rappresentato, inoltre, l’occasione per annunciare la pubblicazione dell’archivio digitale de “Il Ginnasta”, la storica rivista della Federazione Ginnastica d’Italia, in un progetto finanziato dall’Istituto per il Credito Sportivo del Presidente Andrea Abodi e realizzato dalla società Esinwere. “E’ un’opera fruibile a tutti, che ritengo fondamentale perchè fa restare in vita la storia della federazione – ha sottolineato Tecchi – Ringrazio il presidente Abodi: le nostre società avranno grandi benefici da questa iniziativa”. “Con questa opera si preserva e tramanda il patrimonio della federazione – ha dichiarato Abodi – E’ un’opera di digitalizzazione unica e mi auguro possiate essere un esempio per tutti”.

(ITALPRESS).