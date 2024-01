PALERMO (ITALPRESS) – “E’ appena iniziata una nuova stagione dei saldi, con previsioni di spesa al ribasso. In Sicilia la propensione all’acquisto è frenata, più che da altre iniziative concorrenti come il Black Friday, dal sempre inferiore potere d’acquisto reale delle famiglie”. Così il presidente regionale di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, che aggiunge: “Quest’anno, tra l’altro, c’è l’incognita della fine del Reddito di Cittadinanza, sostituito dal meno corposo e meno diffuso Assegno di inclusione. Secondo i dati dell’Osservatorio Inps, elaborati a fine estate da Spi Cgil Sicilia, il passaggio dal vecchio al nuovo sussidio comporterà una perdita netta di oltre 24 milioni di euro al mese nella nostra Regione. Anche per questo le famiglie siciliane spenderanno, complessivamente, meno dell’anno scorso”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

