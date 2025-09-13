ROMA (ITALPRESS) – Antonio Rossi è stato eletto presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak. Il tre volte oro olimpico, unico candidato in lizza, ha ottenuto 3.587 voti (il 96,17%) e succede all’attuale presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in carica dal 2005 a giugno 2025. “Grazie per la vostra fiducia – le prime parole di Rossi dopo l’elezione – andiamo avanti per il movimento della canoa. La parola d’ordine sarà continuità, ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato. Non c’è bisogno di stravolgere nulla, però serve un consiglio federale presente sul territorio, non chiuso nelle proprie stanze. Così come staremo vicini alle società sportive e ci occuperemo anche della formazione dei dirigenti che è molto importante”. Rossi ha poi parlato a margine dell’assemblea: “I primi punti da affrontare? La riforma dello statuto e l’impiantistica da portare avanti. Ci sono tante cose da fare, ma c’è grande entusiasmo e so di avere al mio fianco il presidente Buonfiglio che con la sua esperienza e il suo nuovo ruolo ci potrà dare una grandissima mano”. Poi ha aggiunto:”E’ stato un anno importante dal punto di vista dei risultati, e che ancora deve finire. Ho incontrato le squadre in questo periodo – ha spiegato – c’è voglia di crescere e di avere maggiore visibilità. Per quanto riguarda il marketing, ai Mondiali di canoa velocità e paracanoa di Milano abbiamo avuto un grande ritorno di visibilità: penso che quella sia la strada su cui lavorare”, ha concluso Rossi. In apertura dell’assemblea, è salito sul palco anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio che, su proposta di Antonio Rossi, è stato poi nominato presidente onorario della Federcanoa per acclamazione. “Sono diventato presidente Coni perchè una palestra come la Fick non esiste – le sue parole -. Mi sono presentato con un programma condiviso alla presidenza del comitato olimpico nazionale italiano che ogni volta si arricchiva di una componente grazie alla condivisione con il consiglio nazionale. Lo stesso abbiamo fatto gli anni passati in federazione, valorizzando le società che avevamo e le medaglie olimpiche”. Successivamente a quella del presidente, è avvenuta anche l’elezione del nuovo Consiglio Federale, che sarà composto da Paolo Tommasini (232 preferenze), Enrico Rossi (187), Epifanio Daniele Insabella (179), Gian Marco Patta (167), Adriana Gnocchi (157), Maurizio Carollo (154) e Stefania Cicali (122); in rappresentanza degli atleti sono stati eletti nel Consiglio Carlo Tacchini (109 preferenze) e Irene Burgo (90), mentre in rappresentanza dei tecnici è stato eletto Paolo Pani (109 preferenze).

– foto ufficio stampa Fick –

(ITALPRESS).

