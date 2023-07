Fazio “La libertà è fondamentale per continuare a fare tv”

MILANO (ITALPRESS) - “Io penso che l’ingrediente per fare televisione è essere liberi. Ma non vuol dire poter dire quello che si vuole, ma l’aspetto della libertà di essere contemporanei è irrinunciabile per chi vuole continuare a fare televisione”. Lo ha detto Fabio Fazio, nuovo volto di Warner Bros. Discovery, in occasione della presentazione dei palinsesti delle reti. xg8/mgg/gtr