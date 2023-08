FAVIGNANA (TRAPANI) (ITALPRESS/MNA) – Per ragioni tecniche sono stati posticipati al mese di settembre 2023 gli eventi in programma domani, sabato 26 agosto e domenica 27 agosto 2023 per la preview dell’Egadi Blu Fest, il festival organizzato dal Comune di Favignana – Ente gestore dall’Area Marina Protetta “Isole Egadi” nell’ambito del progetto “AMPPA – Aree Marine Protette e Pesca Artigianale.

Appuntamento dunque a settembre nell’arcipelago egadino, per gli incontri, i talk show, le degustazioni e i momenti di intrattenimento musicale che mettono al centro il mare dell’area protetta in tutte le sue sfumature, dalla pesca al turismo, dalla storia alla cultura locale.

-foto ufficio stampa AMPPA –

(ITALPRESS).

