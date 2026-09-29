Fava “Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità. Servono lavoro stabile, conciliazione e servizi più equi”

ROMA (ITALPRESS) – Nell’anno successivo alla nascita di un figlio, le madri che lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più rispetto a quelle che non possono lavorare a distanza. L’effetto si vede dal 2021 e riguarda soltanto le madri. Il dato emerge dalla prima analisi dell’Inps sul lavoro agile in Italia.

I dati sono stati presentati al Campus Ecotekne dell’Università del Salento, in una delle tappe con cui l’Inps porta il Rapporto annuale nei territori. “La famiglia e l’Inps sono i due pilastri della protezione sociale in Italia, e la famiglia resta il primo luogo in cui si fa fronte alle difficoltà”, ha detto il presidente dell’Inps, Gabriele Fava.

“Questi numeri – ha aggiunto – confermano che le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità. Una coppia sceglie di avere un figlio quando ha un lavoro stabile, quando riesce a conciliare lavoro e vita familiare e quando trova vicino a casa servizi che funzionano. Oggi le differenze tra un territorio e l’altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Il lavoro agile ci dice che anche il modo in cui organizziamo il lavoro fa parte delle politiche per la famiglia. Con lo stesso spirito abbiamo creato il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità. È un unico accesso digitale a oltre 40 prestazioni Inps e 300 servizi della Pubblica Amministrazione, ordinati secondo le necessità concrete delle famiglie e non secondo la struttura degli uffici”, ha concluso Fava.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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