Pensioni, Calderone “Lavoriamo ad un fondo previdenziale per i neonati, tante ipotesi sul tavolo”

ROMA (ITALPRESS) – Un fondo previdenziale per i neonati. “Ci stiamo sicuramente lavorando”. Lo afferma il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, a “Settegiorni” di Rai Parlamento. “Le ipotesi sul tavolo sono tante, quindi stiamo valutando i diversi aspetti – ha spiegato Calderone -. Al di là delle soluzioni tecniche, la cosa importante il motivo per cui può essere utile creare un fondo che guardi soprattutto all’avvenire previdenziale dei nuovi nati, e che metta a sistema una capacità di risparmio delle famiglie italiane, un risparmio previdente rivolto soprattutto a garantire il futuro dei figli e dei nipoti. Tutti siamo sensibili a questi temi, l’obiettivo di un percorso e di un riconoscimento di un fondo per nuovi nati deve essere quello di dare regolarità a versamenti che diventano investimenti, nell’ottica di favorire un futuro certo ai nostri ragazzi”.

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