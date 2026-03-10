Fava “Dobbiamo creare le condizioni perché i giovani italiani che oggi studiano o lavorano all’estero possano tornare”

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia deve tornare a essere un Paese capace di richiamare i propri talenti. È il messaggio che il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, ha lanciato alla London School of Economics, intervenendo all’Italian Symposium 2026, l’iniziativa promossa da United Italian Societies che riunisce gli studenti italiani all’estero.

“Dobbiamo creare le condizioni perché i giovani italiani che oggi studiano o lavorano all’estero possano tornare. A Londra ho incontrato molti ragazzi che vorrebbero rientrare, ma che chiedono opportunità professionali e prospettive realmente competitive”, ha detto Fava.

Per il presidente dell’Inps la sfida non riguarda solo i giovani. “C’è anche un’altra generazione di cui dobbiamo valorizzare l’esperienza. Molti professionisti senior rappresentano ancora una risorsa straordinaria per il sistema economico e sociale. Non possono essere considerati un costo”.

Secondo Fava, il cambiamento del mercato del lavoro impone anche una trasformazione del sistema di protezione sociale. Le carriere non sono più lineari e i percorsi professionali attraversano fasi diverse, passaggi e cambiamenti.

“Il welfare non può intervenire soltanto quando il problema è già esploso. Deve accompagnare le persone nelle transizioni della vita e del lavoro”. È in questa direzione che l’Inps sta lavorando negli ultimi anni. L’obiettivo è costruire un sistema di tutele capace di seguire la persona lungo tutto il suo percorso professionale. “Il compito delle istituzioni oggi è fare in modo che le tutele non restino legate a una singola forma contrattuale ma accompagnino la persona nel tempo. Solo così innovazione tecnologica e coesione sociale possono crescere insieme”, ha concluso Fava.

-Foto F51/Italpress-

(ITALPRESS).