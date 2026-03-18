Fatture false e sponsorizzazioni gonfiate nel calcio amatoriale, sette indagati In Liguria

GENOVA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno portato a termine una complessa attività di indagine denominata “BULK” e culminata con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura nei confronti di sette indagati coinvolti, a vario titolo, in un sistema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

In particolare, il complesso sistema fraudolento ha visto protagoniste tre associazioni sportive dilettantistiche con sede nel Tigullio, praticanti calcio a livello amatoriale, con un giro d’affari totale di oltre 3 milioni di euro.

L’attività di indagine, avviata nel 2023, è stata eseguita dai militari della Compagnia di Chiavari attraverso l’analisi della documentazione e dei dispostivi elettronici degli indagati, acquisiti nel corso delle attività di perquisizione, che, messa a sistema con le risultanze emerse dalle banche dati in uso al Corpo, ha disvelato il sistema di evasione.

In particolare, sarebbero state emesse fatture per sponsorizzazioni mai avvenute o per un valore spropositato rispetto a quello reale, per un totale di circa 2,5 milioni di euro, nei confronti di imprese operanti in diversi settori ed aventi sede in Liguria, Lombardia e Trentino-Alto Adige, le quali, indicando tali costi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi dal 2018 al 2024, hanno potuto evadere sia le imposte dirette che l’Iva.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).