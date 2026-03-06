Fatturato in crescita del 6,2% per Menarini nel 2025, dipendenti donne più degli uomini

FIRENZE (ITALPRESS) – Un fatturato di 4,887 miliardi di euro, con crescita del 6,2% rispetto al 2024, l’Ebitda tra 440 e 470 milioni di euro, e un numero di dipendenti che hanno raggiunto 17800 unità, di cui il 50,7% donne (per la prima volta la componente femminile supera quella maschile). Sono questi i dati principali del bilancio 2025 dell’azienda farmaceutica Menarini emersi in una conferenza stampa alla Camera di Commercio di Firenze.

“Chiudiamo il 2025 con un fatturato in crescita di poco meno di 300 milioni di euro, chiudendo a 4 miliardi 887 milioni dai 4,6 dell’anno l’anno precedente”. Lo ha annunciato l’azionista e membro del Board Menarini Lucia Aleotti nel corso della conferenza stampa a Firenze. “C’è un rammarico per il cambio euro-dollaro, perché diciamo che l’indebolimento del dollaro ci ha fatto perdere rispetto alla quotazione del dollaro a fine 2024 – ha spiegato Lucia Aleotti -. Ci ha fatto praticamente perdere nella conversione quasi 60 milioni di euro tra vendite statunitensi e area del centro latino America che è legata al dollaro”. “La crescita l’abbiamo fatta, la moneta non ci ha aiutato – ha aggiunto Lucia Aloetti -. La crescita è comunque del 6% che è superiore a quella dell’anno precedente. La nostra azienda cresce sia nella parte storica della nostra azienda, cioè prevalentemente quella che chiamiamo primary and specialty care, quindi crescita di 172 milioni affrontando peraltro un anno non facile in alcuni paesi. Cresciamo anche nella parte oncologica in maniera molto evidente. Quest’area che cresce di 101 milioni e si porta a 630 milioni di euro rispetto ai 530 dell’anno precedente”.

“Mi fa piacere dirvi che nel 2025 abbiamo visto il sorpasso del numero di donne rispetto al numero di uomini, e quindi oggi 50,7 dei dipendenti, su un totale di 17.800 dipendenti del gruppo Menarini, sono donne, che sono entrate non per quota rosa, non per obbligo, ma perché sono brave e adatte al lavoro che fanno nella nostra azienda”, ha detto. “Chiunque condivide la nostra visione, la possibilità di competere nel mondo per un’azienda come la nostra a fronte di colossi del mondo della farmaceutica, lavora per noi, e tutto ciò è legato al merito e alle capacità delle persone. Quindi noi dobbiamo avere le persone migliori, così come ci ha insegnato nostro padre che diceva sempre “Assumete, prendete persone più brave di voi perché vi faranno luce e non vi faranno ombra”. Quindi con noi ci sono solamente persone che meritano o che riteniamo che meritino di entrare nella nostra azienda. Non ci sono criteri diversi”.

– foto di repertorio ufficio stampa Menarini Group –

(ITALPRESS).