Farmacie, Mandelli “Pensare a una campagna d’informazione sui servizi”

ROMA (ITALPRESS) - "I farmacisti dopo il Covid hanno saputo interpretare in maniera forte un ruolo nuovo all'interno del Servizio sanitario nazionale. Ora pero gli italiani devono conoscere di più e meglio le potenzialità della farmacia dei servizi. Per questo la Federazione degli ordini ha lanciato un'idea con tutte le altre parti che con noi compongono la struttura della professione". Così il presidente Fofi, Andrea Mandelli, in occasione della presentazione della ricerca realizzato dal Censis con il supporto di Federfarma. xb1/ads/mca2