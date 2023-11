Farmaci, Poma (Nomisma) “Il sistema rischia di esplodere”

ROMA (ITALPRESS) - "Nel 2023 è emersa una grande difficoltà" derivante dall'aumento dei costi "delle materie prime e dell'energia elettrica, che nel 2022 erano riusciti ad essere assorbiti dalle imprese farmaceutiche: adesso, con prezzi costanti o addirittura decrescenti, di fatto il sistema rischia di esplodere" e "questo potrebbe comportare la carenza di quei farmaci per la cui produzione non c'è più convenienza". Lo ha detto Lucio Poma, chief economist di Nomisma, a margine dell'edizione 2023 dell'Osservatorio sul "Sistema dei farmaci generici in Italia", realizzata per Egualia e presentata a Roma. "C'è assolutamente bisogno di una riflessione tra pubblico e privato: sicuramente" c'è bisogno di "mantenere i prezzi bassi, ma anche di garantire la continuità del sistema". f04/xi2/fsc/gtr