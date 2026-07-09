Farmaci, Olesen (Novo Nordisk) “Volàno di investimenti, cure e posti di lavoro”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "I farmaci innovativi hanno un impatto enorme anche sull'economia, per non parlare dei posti di lavoro e della creazione di una forte e innovativa industria farmaceutica”. Lo ha affermato Jens Pii Olesen, CEO di Novo Nordisk Italia, a margine di una tavola rotonda al Parlamento Ue di Strarburgo, commentando gli effetti sul settore farmaceutico del "Most Favored Nation" (MFN), il meccanismo commerciale statunitense voluto dall'amministrazione Trump per abbassare i prezzi dei medicinali venduti negli Stati Uniti da compagnie farmaceutiche non americane ancorandoli a quelli di 19 Paesi appartenenti all'Ocse, tra cui l'Italia. Una misura che, secondo i dati diffusi dall'Istituto per la Competitività (I-Com), a dodici mesi dal lancio ha provocato una contrazione del 67% dei nuovi lanci di farmaci nel mercato italiano. xf4/sat/gsl