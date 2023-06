SAN MARINO (ITALPRESS) – E’ Fabio Farina il dominatore del Pirelli Star Rally 4 nel rally di San Marino. Il 26enne pilota trentino ha confermato anche sullo sterrato la straordinaria affidabilità che accompagna le sue eccellenti prestazioni: quarta gara del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e quarto risultato utile. Una striscia che virtualmente continua quella dell’anno passato che allora lo aveva portato a vincere il monomarca Peugeot Pirelli. E sulla terra del rally di San Marino il pilota della GFRacing è stato perfetto, imponendosi fra i trofeisti con oltre 40″ sul secondo e risultando il più veloce in quasi tutte le prove speciali. Ora nel Pirelli Star Rally 4 TOP Farina e il suo navigatore Gabriele Zanni hanno 20 punti di vantaggio sui più diretti inseguitori: un patrimonio da gestire nei prossimi rally, anche considerando che la classifica finale verrà stabilita sulla base dei quattro migliori risultati di stagione di ciascun pilota. “Lucchesi jr” ha avuto un ottimo inizio, ma una foratura lo ha attardato e si è dovuto accontentare di un settimo posto finale che gli ha comunque consentito di mantenere il secondo posto nella classifica stagionale alla pari con Moreno Cambiaghi. Il secondo posto di giornata ai fini del Top è diventato così questione fra Davide Nicelli e Giorgio Cogni, con il secondo inizialmente attardato da un testacoda che ha coronato la propria rincorsa con il sorpasso proprio sull’ultima prova speciale. La gara aveva doppia validità (CIAR Sparco ma anche per il Campionato Italiano Rally Terra) e quindi anche per il Pirelli Star Rally 4 CIRT, con al via altri piloti di iscrizione specifica, in particolare Nicolò Marchioro, che dopo la prima parte di gara si è insediato definitivamente alle spalle di Farina. In generale la giornata si è risolta comunque in un rafforzamento al vertice della classifica generale di Giorgio Cogni, sia di trofeo che di campionato italiano rally terra. Nella gara nazionale al seguito di quella principale e valevole per la Zona 5 del CRZ ACI Sport e del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, terzo posto assoluto per Antonio Rusce (Skoda Fabia) e primato di classe per Franco Ricciardi (Peugeot 208).

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

