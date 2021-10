La squadra azzurra di ginnastica ritmica vince la medaglia d’argento nel concorso generale del Campionato del Mondo, in corso a Kitakyushu, in Giappone. Oro per la Russia; argento per la Bielorussia.

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean – con la riserva Laura Paris -, tutte avieri dell’Aeronautica Militare, si laureano vice campionesse iridate nell’All-Around 2021 con il totale, sui due attrezzi, di 86.000 punti.

La squadra italiana, bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo2020, impreziosisce così il proprio palmares di un altro argento nel concorso generale, eguagliando l’edizione 2018 di Sofia. Complessivamente, l’Italia raggiunge quota 32 medaglie, tra All-Around e specialità, conquistate nelle varie edizioni della rassegna FIG.

Le Farfalle azzurre, accompagnate sulla pedana del West Japan Exhibition Center dalla DTN Emanuela Maccarani, Olga Tishina e Federica Bagnera, hanno messo insieme il punteggio di 44.350 con l’esercizio alle 5 palle – montato sulle note di “Butterfly Ninja” di Maxime Rodriguez – e di 41.650 in quello con i 3 cerchi e 4 clavette – accompagnato dalla melodia di “Tree of life suite” di Roberto Cacciapiglia – finendo dietro alla Russia, oro con 88.350 e davanti alla Bielorussia, bronzo con 85.400. Ai piedi del podio nipponico le padrone di casa, a quota 84.900.

Con la gara di oggi, l’Italia si posiziona anche sul secondo gradino del podio nella classifica per Team con il totale di 277.575 punti, sommando ai due esercizi di squadra anche le otto routine che le individualiste Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli e Alexandra Agiurgiuculese hanno portato in qualifica.

