Fare impresa in Sicilia, Riolo “Irfis al fianco delle aziende”

PALERMO (ITALPRESS) - “Dopo la pandemia c’è stata una progressiva ripresa". Così la presidente di Irfis Fin-Sicilia, Iolanda Riolo, che, traccia un quadro dello stato di salute delle imprese siciliane, a margine della giornata di studio e approfondimento sull’avviso regionale “Fare impresa”, presso la sede di Confcommercio Palermo. "La sofferenza maggiore - aggiunge - ha riguardato il settore terziario e nello specifico il turismo, ma noi siamo stati a fianco delle aziende e scaricato sul territorio gran parte della liquidità proveniente dai fondi europei: parliamo di circa mezzo miliardo di euro in due anni. Oggi più che mai la Regione si ripropone di mettere a terra quanti più strumenti possibile per start-up, giovani e donne: l’obiettivo è rivitalizzare il territorio e il nostro compito è spiegare alle imprese come accedere a questi fondi”. xd8/vbo/gtr