Faraoni “A Monreale hub che rappresenta nuovo percorso organizzativo per sanità”

PALERMO (ITALPRESS) - “La giornata di oggi è emblematica di tutte le attività che in questo momento tutte le aziende del servizio sanitario regionale stanno compiendo”. Così Daniela Faraoni, assessore alla Salute della Regione Siciliana, a margine dell’inaugurazione della casa della comunità, a Monreale, in provincia di Palermo. “Questo è un hub, quindi, con un'organizzazione un po' più complessa e che per noi rappresenta in maniera simbolica l'inizio di questo nuovo percorso organizzativo che riguarda non soltanto naturalmente l'ASP di Palermo, ma ogni provincia della nostra della nostra regione. Sono in tutto 146 le Case di Comunità che stiamo per aprire e, naturalmente, i tempi ristretti - perché saranno tutte aperte entro il 31 di marzo - non ci consentiranno ovviamente di essere presenti in ogni sede. Di queste, 8 già sono funzionanti, 53 siamo proprio in questa fase in procinto di poterle aprire. Ad esempio, venerdì saremo a Piazza Armerina, lunedì apriremo altre due Case di Comunità nella provincia di Catania. Oggi è il simbolo di una innovata modalità organizzativa che dovrà dare l'inizio ad un nuovo percorso, che non è soltanto un percorso di accoglienza diverso e modificato, ma anche un nuovo approccio da parte del cittadino. Per quanto riguarda il PNRR la Regione sta dimostrando di sapere rispettare i tempi, sulla missione 6 siamo assolutamente nel rispetto dei target che ci sono stati dati dai programmi. Naturalmente cis sono alcune realtà in cui siamo più avanti, altre in cui magari per difficoltà che sono state un po' derivate anche dai processi di aggiudicazione, dalle gare, ma direi che siamo assolutamente in linea con tutto quello che è il progetto PNRR in Sicilia, anzi diciamo che in alcune realtà e per alcune attività forse abbiamo dato un bel contributo anche alla nazione”. xd6/vbo/mca1