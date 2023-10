Faraone “Italia Viva lavora a centro libero da sovranisti e populisti”

PALERMO (ITALPRESS) - “Italia Viva sta organizzando il centro in questo Paese così come in Sicilia. Naturalmente centro vuol dire autonomo dai sovranisti e dai populisti. E quindi tutte le forze che vorranno stare in questo spazio politico saranno nostre interlocutrici. È chiaro che il centro non può essere una collocazione politica data in subappalto da qualcuno: né dalla Meloni da un lato e neanche dal Pd dall'altro. Su questo noi vogliamo costruire: alle elezioni europee pensiamo di creare una lista che abbia questa collocazione politica”. Lo ha detto il deputato di Italia Viva, Davide Faraone, parlando con i giornalisti a Palermo. “Domenica ci saranno i congressi in tutte le nove province della Sicilia oltre che in tutta Italia e si voterà per i segretari provinciali, per quelli regionali e il segretario nazionale, e tanti altri candidati che naturalmente rappresenteranno il partito nei territori", ha proseguito Faraone ricordando che si potrà votare online e in presenza. col3/vbo/gtr