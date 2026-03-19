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Fano (Lucart) “Investire in ESG significa prendere impegni a lungo termine”
MILANO (ITALPRESS) - "Lucart ha focalizzato la propria crescita sulla sostenibilità concreta. Investire nell'ESG non si limita esclusivamente a un mandato di un consiglio di amministrazione, significa prendere impegni sul lungo e lunghissimo termine". A dirlo il CFO di Lucart, Andrea Fano, ospite di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress. fsc/gsl