Fancy Food, Zoppas “Preservare il mercato statunitense”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Quando ci troviamo in un contesto come quello del Fancy Food, siamo nella situazione ideale, perché negli anni si è costruito un marchio capace di attrarre operatori e buyer da tutto il mondo. Per questo dobbiamo continuare a stare al fianco delle imprese e degli imprenditori, offrendo loro la possibilità di far proseguire il percorso di crescita del Made in Italy". Lo ha detto il presidente dell’ICE Matteo Zoppas, a margine del Summer Fancy Food Show di New York. "Il messaggio fondamentale - aggiunge - è uno: gli Stati Uniti rappresentano il terzo mercato mondiale per l'agroalimentare italiano e va preservato". f11/mgg/gtr