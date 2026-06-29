Fancy Food, Peronaci “Italia esporta qualità, innovazione e un modello di vita”

Fancy Food, Peronaci “Italia esporta qualità, innovazione e un modello di vita”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il settore agroalimentare rappresenta il 10% dell’export italiano verso gli Stati Uniti, che ha un peso molto significativo: parliamo di circa 80 miliardi di dollari. Non vendiamo soltanto prodotti, ma proponiamo anche un modello, uno stile di vita. Non esportiamo solo beni, ma anche imprese, investimenti e competenze". Lo ha detto, a margine del Summer Fancy Food di New York, l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci. f11/mgg/gtr