PIETRAPERZIA (ENNA) (ITALPRESS) – Per prima è toccato al padre 81enne, stroncato dal Covid poco prima di Natale. Infine la figlia, una donna di 52 anni, è morta ieri poche ore dopo la madre. In tutto cinque componenti dello stesso nucleo familiare, che avrebbero scelto di non fare il vaccino, sono morti a causa del Coronavirus a Pietraperzia, in provincia di Enna. La notizia ha fatto il giro del Paese. Il sindaco Salvuccio Messina, nel profilo Facebook istituzionale, scrive che lui e l’amministrazione comunale “si uniscono al dolore straziante della famiglia per la perdita dei loro amati familiari”.

Dopo l’anziano padre, secondo quando si apprende, era morta una delle due figlie, di 55 anni, poi il figlio di 50 anni. L’ultima a morire è stata la figlia cinquantaduenne, dopo che qualche ora prima si era spenta la madre di 78 anni. Il capo famiglia è deceduto a casa, gli altri quattro componenti sono morti all’ospedale di Enna, dove erano giunti a fine dicembre in gravi condizioni.

(ITALPRESS).

