TORINO (ITALPRESS) – Dopo la Nuova 500, e la rinnovata gamma di Tipo e Panda, Fiat apre il 2021 nel segno della Famiglia 500, che esordisce completamente rinnovata negli allestimenti, nei colori e negli interni, oltre a essere caratterizzata da una nuova strategia di gamma che rende ancora più immediata e facile la scelta della vettura e risponde alle esigenze di mobilità specifiche di ciascun cliente. La nuova famiglia 500 nasce oggi con cinque allestimenti, trasversali sui tre modelli, ciascuno con peculiarità estetiche specifiche e un equipaggiamento ricco di contenuti che ulteriormente arricchiscono le caratteristiche vincenti di ciascun modello. Si parte dalla versione “Cult”, un tributo al mondo pop tipico di 500, per chi cerca stile e iconicità senza compromessi sul prezzo. Si prosegue con l’allestimento “Connect”, per chi è alla ricerca di una connettività democratica e facile, il modo migliore per restare sempre connessi al proprio mondo con stile. L’allestimento “Dolcevita” è esclusivo di 500 e dedicato agli amanti di uno stile di vita glamour e ispirato agli Anni Cinquanta: l’habitat perfetto dell’icona di casa Fiat dal 1957. Completano l’offerta le versioni “Cross”, per chi vuole evadere dalla giungla urbana e dalla routine e vuole godersi avventure fuori città con la propria famiglia, attento al lifestyle e alla ricerca di contenuti dalla forte personalità. L’allestimento “Sport” è ideale per un target giovane e dinamico, oltre che indipendente. L’allestimento Cult è quello che più enfatizza l’anima pop e cool tipica di 500, porta d’accesso al mondo 500, al suo stile e alla sua iconicità. La palette colori, da sempre contraddistinta da un forte carattere e vivacità, si arricchisce della nuova ed esclusiva livrea “Arancio Sicilia”, abbinata internamente ai nuovi tessuti dei sedili blu, impreziositi con monogramma FIAT stampato sulla seduta centrale, oltre a una plancia dedicata nel nuovo colore “Techno” blu. Le scelte estetiche sono coerenti tra 500 e 500X. L’allestimento Connect si rivolge a un cliente che vuole rimanere sempre connesso. Di serie il sistema infotainment Uconnect da 7″ con radio DAB e Apple CarPlayTM e Android AutoTM, il modo più semplice ed efficiente per sfruttare in auto i servizi del proprio device. Su tutti e tre i modelli, nuovi sedili “Flashy” abbinati alla nuova inedita finitura della plancia color Argento Opaco. Su 500, inoltre, alla dotazione di serie, si aggiunge anche il Cruise Control, il volante sportivo con comandi integrati, i cerchi in lega da 15″ e i fendinebbia. Ed è disponibile la nuova livrea dedicata bicolore Grigio Pompei/Nero Vesuvio. Su 500X i sedili sono neri, il volante è in techno pelle, e i cerchi in lega sono da 17″. Fanno parte della dotazione, inoltre, i vetri oscurati, fendinebbia e LED DRL, i sensori di parcheggio e i sensori crepuscolari e di pioggia. La 500L Connect, infine, offre coppe ruota nere da 16″ e specchi laterali in tinta con la carrozzeria. La 500 Dolcevita richiama l’Italia del boom economico, tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, proprio quando nacque la storica 500 del 1957. Ha uno stile glamour, dettagli estetici pregiati ed è pensata per agli amanti del design che ricercano una vettura iconica e ricca di tecnologia. Internamente la nuova fascia plancia bodycolor e, ai contenuti della Connect, aggiunge esternamente dettagli cromati, il tetto in vetro, i sensori di parcheggio e i cerchi in lega da 15″ mentre la livrea è bicolore (su richiesta), Bianco Gelato/Grigio Lunare, impreziosita dal badge Dolcevita. La 500X, nell’allestimento Cross, ha da sempre coniugato dinamismo e personalità da crossover italiano, pensato per evadere dal traffico e affrontare emozionanti avventure fuori città. Su 500X esordiscono nuovi sedili con fascia centrale con trama Camouflage, e inserti in vinile e, di serie, i cerchi in lega da 18″, le barre sul tetto e l’aria condizionata automatica.

E da oggi anche la nuova gamma della 500L è disponibile nell’accattivante look crossover. Caratterizzata dalla enorme capacità di carico, dagli spazi sfruttabili in maniera intelligente e, allo stesso tempo, dalla grande maneggevolezza anche in ambito urbano: la 500L soddisfa la necessità di mobilità quotidiana, senza rinunciare a uno stile inconfondibile. La 500L in versione Cross offre di serie i cerchi in lega da 16”, i fari fendinebbia, i sensori di parcheggio posteriori, sensori crepuscolari e pioggia e climatizzatore automatico, il massimo in termini di stile e comfort. Gli interni con motivo Camouflage o, a richiesta, i sedili in pelle nera sono disponibili anche su 500L. Il top di gamma è rappresentato dall’allestimento Sport, che si contraddistingue per un look esclusivo, unico e inconfondibile, capace di uscire dal coro. Non passano inosservati i dettagli sportivi della 500 Sport, stile e personalità al top, esaltati dalla nuova livrea Grigio Matt, disponibile su richiesta, e dal badge Sport dedicato. Di serie cerchi in lega da 16″, nuovi sedili elettrosaldati, climatizzatore automatico, nuova plancia Titanio, TFT da 7″ e fendinebbia. Arricchita nello stile anche la 500L Sport che è equipaggiata con cerchi in lega da 17″, Autonomous City Brake, specchietto elettrocromico, interni specifici in Black Technoprene, vetri oscurati e ambient light. La 500X invece adotta cerchi in lega da 18″ in nero brunito lavorato, o cerchi da 19″ a richiesta, e livrea specifica Grigio Moda opaca. La nuova gamma 500 è equipaggiata con i motori Hybrid da 70 CV e 1.2 69 CV LPG, ordinabile da metà gennaio 2021, entrambi Euro 6D-Final. La gamma motori della 500X si compone di due propulsori a benzina – i Firefly da un litro e 120 CV e 1,3 litri da 150 CV – e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV, che beneficiano dei nuovi incentivi statali con 1.500 Euro in caso di rottamazione. La 500L è disponibile con i propulsori Euro6D-Final a benzina da 1,4 litri e 95 CV oppure turbodiesel 1,3 Multijet da 95 CV, che rientra nei nuovi incentivi statali.

(ITALPRESS).