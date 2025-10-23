ROVIGO (ITALPRESS) – Nella notte, un’intera famiglia di tre persone è stata trovata dai Vigili del Fuoco priva di vita all’interno dell’abitazione di Paviole di Canaro, in provincia di Rovigo. Oltre ai componenti della famiglia, è stato ritrovato senza vita anche un gatto. Si tratta di un uomo di 52 anni, della moglie di 47 anni e della figlia di 28 anni.

Dalle prime indagini avvenute sul posto, è stata esclusa la morte per via di un episodio violento. L’ipotesi più accreditata è al momento quella del decesso causa monossido di carbonio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).