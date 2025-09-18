Falcone “Piano Casa europeo considererà peculiarità di ogni regione”

PALERMO (ITALPRESS) - "Una tre giorni proficua quella della Commissione HOUS che ha potuto incontrare stakeholder e fruitori delle case dell'edilizia residenziale pubblica. Da Milano a Palermo, dalla Sicilia alla Lombardia, abbiamo raccolto le criticità per rilanciare sulla proposta che la Commissione speciale HOUS proporrà e presenterà alla Commissione Europea. La Commissione Ue per la prima volta ha messo al centro della propria agenda il problema Casa, volendo creare un Piano Casa Europeo che terrà conto non soltanto delle peculiarità dei 27 Paesi membri, ma anche delle peculiarità all'interno delle regioni all'interno degli stessi Paesi membri". Così l'europarlamentare Marco Falcone del gruppo FI-PPE, in occasione della conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, a Palermo, per illustrare gli esiti della Missione HOUS in Sicilia della commissione speciale Parlamento Europeo sul fenomeno della crisi abitativa nell'Isola. col3/vbo/mca1