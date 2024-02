Falcone “Il 2023 è andato molto bene per Citroen”

MILANO (ITALPRESS) - "Il 2023 è andato molto bene per Citroen: soprattutto nell'ultima fase dell'anno siamo cresciuti molto in acquisizione di contratti, facendo +16%. Ma soprattutto abbiamo preparato il terreno per il lancio della nuova C3 100% elettrica, raddoppiando nel 2023 la nostra quota di mercato nel full electric. A gennaio 2024 siamo cresciuti in termini di volumi: abbiamo raggiunto una quota di mercato del 4,7% e in Italia abbiamo l'intenzione di attestarci attorno al 5%. Sul privato abbiamo raggiunto il 5,1% di quota di mercato, la più alta negli ultimi 32 mesi" dice Giovanni Falcone, Managing Director Citroen Italia.