Falcone e Borsellino, il ricordo del ministro Nordio in Aula Bunker

Falcone e Borsellino, il ricordo del ministro Nordio in Aula Bunker

"Il tributo che dedichiamo oggi non è solo un ossequio a due eroici magistrati ma il riconoscimento per tutti i servitori dello Stato che cadono per l’adempimento del loro dovere”. Così Carlo Nordio, ministro della Giustizia, nel corso della cerimonia di intitolazione dell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. sat (fonte video: Quirinale)