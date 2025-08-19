Falciato in bici sulle strisce pedonali, muore un 15enne in provincia di Padova

PADOVA (ITALPRESS) – Incidente mortale oggi a Loreggia, in provincia di Padova. Un 15enne ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. Il ragazzo stava attraversando la strada con la bicicletta sulle strisce pedonali quando è stato falciato dalla vettura. Sul posto il personale del 118 e anche l’elisoccorso intervenuto da Padova ma perr il 15enne non c’è stato nulla da fare.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
