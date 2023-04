FORLI’ (ITALPRESS) – Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha premiato Emilia Rossatti, la spadista protagonista dell’ormai celebre ed emozionante gesto di fair play nel corso della finale del Campionato Italiano Under 23 di Vercelli. E’ accaduto ieri sera presso il Best Western Hotel Globus City di Forlì, dove il Comitato regionale del Coni Emilia Romagna ed il Panathlon Club Forlì hanno organizzato una Conviviale dal tema ‘Le prospettive dello sport italiano verso Parigi 2024’ che ha avuto come ospite d’eccezione il numero uno dello sport italiano. In apertura di serata il presidente Malagò ha premiato l’atleta estense Emilia Rossatti elogiandone la straordinaria sportività per quanto fatto esattamente una settimana fa: a 13 secondi dal termine dell’incontro, che metteva in palio il titolo nazionale, Gaia Traditi, amica e avversaria di Emilia, stava conducendo 12-9 quando si è infortunata alla caviglia. Dopo l’intervento medico, il match è ripreso ma Gaia faticava a reggersi in piedi. Emilia Rossatti avrebbe potuto tentare la rimonta, ma ha rinunciato, lasciando che fosse Traditi a vincere l’assalto che stava conducendo prima di farsi male. Il suo gesto di fair play ha avuto enorme eco su media sportivi e generalisti. Anche i canali ufficiali del Cio ne hanno dato ampio resoconto. E ieri Malagò ha pubblicamente ringraziato e applaudito per questo esempio l’azzurra, accompagnata dal suo maestro Riccardo Schiavina, la persona che con lei ha condiviso questa decisione così speciale.Tra i presenti, oltre a vertici e soci del Panathlon Club Forlì, anche il consigliere della Federazione Italiana Scherma, Alberto Ancarani, il presidente del Comitato regionale Fis Emilia Romagna, Daniele Delfino, e il presidente del Coni emiliano-romagnolo Andrea Dondi. “Complimenti e grazie ancora a Emilia Rossatti, la nostra campionessa di scherma che ha dimostrato con il suo fair play quanto sia importante vincere dando voce ai valori e parlando con i comportamenti. Un onore averla premiata nella serata organizzata da Panathlon di Forlì per esaltare la bellezza dello sport in ricordo dell’immenso Bruno Grandi”, ha scritto il presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, sui suoi canali social. “Un onore immenso essere premiata dal numero uno dello sport italiano. Grazie, Presidente. Un’emozione che non dimenticherò”, le parole di Emilia Rossatti.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

