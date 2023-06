ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Consiglio di Indirizzo di GBC Italia ha eletto Fabrizio Capaccioli, AD Asacert, nuovo Presidente di Green Building Council Italia in carica per il triennio 2023 – 2026.

“L’attività svolta nell’ultimo triennio è stata caratterizzata da scelte importanti, da una attività serrata da parte dell’Associazione e da qui vorrei ripartire, rendendo operative le linee guida che abbiamo misurato all’interno dell’Impact Report che abbiamo da poco presentato”. Queste le parole di Fabrizio Capaccioli, nuovo Presidente GBC Italia, che prosegue: “Fin da subito mi impegnerò nella redazione di un piano strategico che traduca le istanze dei nostri associati in un programma di attività che ci renda sempre più interlocutore di riferimento del decisore pubblico affinchè la sostenibilità in edilizia diventi materia della quotidianità di ogni cittadino del nostro Paese”.

L’appuntamento si pone in continuità con quanto occorso lo scorso giovedì 22 giugno, quando si è tenuta la prima Assemblea nazionale dei Soci di Green Building Council Italia del 2023, all’interno della quale si sono svolte anche le attività elettive per il rinnovo del Consiglio di Indirizzo dell’Associazione, composto nel complesso da 24 membri, tra i quali Fabrizio Capaccioli era già risultato il più votato tra i consiglieri eletti dalla platea elettiva composta dai 375 soci dell’Associazione.

I 24 consiglieri hanno votato all’unanimità per Capaccioli Presidente, conferendogli un pieno mandato per guidare l’Associazione a cui aderiscono le più competitive imprese e le più qualificate Associazioni, Università e comunità professionali italiane operanti nel settore dell’edilizia sostenibile.

In qualità di Presidente, Fabrizio Capaccioli avrà il compito di guidare Green Building Council Italia consolidandone il ruolo nei confronti di tutti gli stakeholder di riferimento e potenziando il riconoscimento dell’Associazione quale punto di riferimento per garantire in Italia il pieno sviluppo sostenibile e certificato della filiera edile ed immobiliare, con una rinnovata attenzione al benessere di tutti i cittadini e in equilibrio con l’ambiente.

Prossimo passo per Capaccioli e il Consiglio di Indirizzo sarà la designazione della squadra di governo, vicepresidente e comitato esecutivo, che lo affiancherà nel triennio per la governance dell’Associazione.

-foto ufficio stampa GBC Italia-

(ITALPRESS).

