Fabregas “Pochi italiani nel Como? Stiamo investendo sul vivaio”

ROMA (ITALPRESS) - "Critiche per i pochi italiani in campo? Le capisco, perché arrivano in un momento in cui l'Italia non si è qualificata per tre volte al Mondiale. Stiamo provando a costruire un settore giovanile forte, stabile, con tantissimi italiani. Si sta investendo sulla struttura". Lo ha detto il tecnico del Como, Cesc Fabregas, a margine della cerimonia di consegna del Premio Bearzot, organizzato dall'Us Acli con la Figc al Salone d'Onore del Coni, rispondendo alle critiche sui pochi italiani in campo nella sua squadra. meca/gm/gtr