MILANO (ITALPRESS) – “La quotazione in Borsa ha rappresentato per Comtel non soltanto un traguardo importante raggiunto grazie al lavoro di tutti, ma soprattutto il punto di partenza per la realizzazione dell’ambizioso piano industriale che la società ha deliberato pochi mesi fa e che vede una forte crescita sia per linee interne che attraverso operazioni strategiche di M&A”: a dirlo Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Comtel, società che da oltre 30 anni si occupa dell’integrazione di sistemi ICT in Italia per la trasformazione digitale delle imprese, con 8 sedi sul territorio nazionale. “In questo quadro si inserisce la recente acquisizione di NovaNext, che ci consentirà di ampliare il nostro business ed offrire nuovi servizi ai clienti”, ha aggiunto Lazzerini.

Pochi giorni dopo l’IPO, infatti, Comtel ha messo a segno l’acquisizione del 60% di NovaNext, realtà con 140 dipendenti e 3 sedi in Italia (Torino, Milano e Roma) che ha registrato per l’esercizio 2024 ricavi delle vendite e delle prestazioni per circa 37 mln di euro. Realtà con oltre 35 anni di esperienza nel settore ICT che progetta e realizza soluzioni avanzate in ambito Enterprise Networking, Cyber Security, Internet of Things, Data Center & Cloud e Digital Workplace.

Comtel è approdata in Borsa lo scorso 19 febbraio con un flottante pari al 10,98%, ossia 2.022.000 azioni sulle 18.422.000 totali. “Il 90% della raccolta sarà dedicato a queste operazioni di acquisizioni. Il nostro è un approccio proattivo all’M&A, per estendere le capacità geografiche o tecnologiche di Comtel, non solo in Italia, ma anche all’estero”, ha concluso Lazzerini.

