LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Fabio Grosso torna al Lione. Il club francese ha ufficializzato l’ingaggio dell’allenatore italiano che prende il posto dell’esonerato Laurent Blanc e che torna all’Olimpique dove ha giocato, da calciatore, tra il 2007 e il 2009. Campione del mondo nel 2006 con gli azzurri di Marcello Lippi, Grosso è stato il primo giocatore italiano nella storia dell’OL e adesso è il primo allenatore a sedere sulla panchina della squadra francese. Domenica assisterà alla sfida contro il Le Havre e lunedì verrà presentato alla stampa. In questa settimana la squadra è stata guidata da Jean-François Vulliez, Jeremie Brechet e Sonny Anderson, da lunedì toccherà a Grosso che ha firmato un contratto fino al giugno del 2024 con opzione per il rinnovo di un’ulteriore stagione. Il nuovo tecnico del Lione è reduce dalla promozione in A con il Frosinone.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]