BENEVENTO (ITALPRESS) – Una fabbrica clandestina di sigarette è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nella zona industriale di Benevento. All’interno sono stati trovati alcuni stranieri, che sono stati arrestati. Il gip del Tribunale della città campana ha convalidato, su richiesta della Procura, gli arresti in flagranza effettuati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli con l’assistenza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento.

L’operazione ha portato all’individuazione della manifattura clandestina e al sequestro di circa 27 tonnellate di tabacco trinciato, pronto per essere confezionato e venduto. I reati contestati dal giudice riguardano la detenzione di tabacco di contrabbando e la contraffazione di marchi protetti.

Grazie a fasi di osservazione e pedinamento, i finanzieri sono entrati nell’opificio clandestino di Benevento, che è stato sottoposto a sequestro. All’interno sono stati trovati tre macchinari e varie attrezzature per la produzione di sigarette, insieme a centinaia di migliaia di prodotti semilavorati (filtri, bobine, carta alluminio, pacchetti vuoti), oltre 5 milioni di etichette, e 139 imballaggi di tabacco trinciato per un peso complessivo di circa 27 tonnellate. Trovati anche oltre 75 chili di sigarette già pronte per l’imballaggio. Nella fabbrica clandestina erano presenti, inoltre, un locale adibito a punto di ristoro e un’area con 10 posti letto, pensati per garantire la produzione continua anche di notte. Gli introiti potenziali dalla vendita del tabacco sequestrato sono stati stimati in oltre 3 milioni di euro.

– foto: screenshot da video ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

