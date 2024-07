ROMA (ITALPRESS) – La Formula 1 e la FIA hanno annunciato le sedi che ospiteranno gli eventi F1 Sprint durante la stagione 2025: saranno sei i circuiti che ospiteranno la 100 km. L’anno prossimo ricorrerà inoltre il 75° anniversario del Campionato mondiale di Formula 1 FIA e la quinta stagione della Sprint. Confermata San Paolo (come avviene dal 2021); mentre il Belgio tornerà per la prima volta dal 2023. Shanghai e Miami ospiteranno la Sprint per il secondo anno consecutivo; infine Austin e Qatar tornano nel calendario per la terza volta.

Di seguito il dettaglio degli eventi: Cina (Shanghai) 21-23 marzo, Stati Uniti (Miami) 2-4 maggio, Belgio (Spa Francorchamps) 25-27 luglio, altra prova negli Stati Uniti (Austin) 17-19 ottobre, Brasile (San Paolo) 7-9 novembre, Qatar (Lusail) 28-30 novembre.

“La Sprint è stata un grande successo per la Formula 1, portando a tutti i nostri fan più azione e corse in pista”, ha detto Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1.

“Ne stiamo vedendo la prova nei dati del nostro pubblico, nella presenza dei fan il venerdì e dei partner. La Sprint è un ottimo esempio di come introdurre nuovi elementi nel nostro sport nel rispetto del campionato. Voglio ringraziare le sei sedi che ospiteranno lo Sprint nel 2025 e non vedo l’ora di assistere a questi incredibili eventi durante tutta la stagione”, ha aggiunto Domenicali.

Sulla stessa lunghezza d’onda Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA: “Nel corso del tempo, grazie alla nostra solida collaborazione con la Formula 1 e al contributo di tutti i team, si sono susseguite diverse novità e il formato si è evoluto fino a darci gli entusiasmanti e popolari Sprint che abbiamo oggi. I sei eventi del 2025 si svolgeranno ancora una volta su un’interessante gamma di circuiti e offriranno sicuramente agli appassionati tanta azione aggiuntiva per tutta la stagione”.

