YAS MARINA (ABU DHABI) (ITALPRESS) – Lando Norris è campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Il pilota della McLaren, nonostante qualche brivido nell’ultimo Gran Premio stagionale di Abu Dhabi, sale sul tetto del mondo grazie al terzo posto ottenuto alle spalle di Max Verstappen e di Oscar Piastri.

All’olandese, invece, non basta l’ottavo successo di quest’anno sul tracciato di Yas Marina, che lo porta a chiudere il campionato a sole due lunghezze di distanza da Norris. Un’annata straordinaria da parte del britannico che, dopo aver centrato 7 vittorie, 15 podi e 7 pole position, può finalmente liberare tutta la propria gioia.

Ottimo quarto posto per Charles Leclerc, che permette alla Ferrari di rialzare la testa arrivando ai piedi del podio davanti alla Mercedes di George Russell. L’altra Rossa di Lewis Hamilton rimonta dal sedicesimo all’ottavo posto, mentre Andrea Kimi Antonelli non va oltre la quindicesima piazza. Completano la top 10 di giornata Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Nico Hulkenberg (Kick Sauber) e Lance Stroll (Aston Martin).

LE DICHIARAZIONI

Lando Norris: “Era un po’ di tempo che non piangevo. È stato un percorso molto lungo. Voglio ringraziare tutti i membri del team, i miei genitori che sono coloro che mi hanno sostenuto fin dall’inizio. È una sensazione fantastica, voglio congratularmi con Oscar e Max che non mi hanno reso la vita semplice. È stato un piacere correre con loro, mi sono divertito. È stata un’annata lunga, ma ce l’abbiamo fatta. Sapevo che sarebbe stata una gara lunga, ho continuato a spingere e a lottare fino alla fine. Sono molto fiero di me stesso e di tutte le persone che sto facendo piangere in questo momento. Investigazione? Sapevo che quello che avevo fatto era corretto e non mi sono preoccupato troppo”.

Zak Brown: “L’anno scorso abbiamo chiuso il campionato lottando per il titolo costruttori contro la Ferrari, un team iconico. Quest’anno lotta bellissima per il titolo piloti contro Verstappen, che è veramente incredibile: per batterlo bisogna fare un grande lavoro. Anche dall’interno della squadra abbiamo avuto un po’ paura, ma avevamo due piloti che potevano giocarsi il titolo. Corrono duramente, ma in modo corretto. Sappiamo che questo comporta dei rischi, ma preferisco questo ad altre alternative. Non vedo l’ora di festeggiare il titolo anche con Oscar, sarà una bellissima notte”.

Andrea Stella: “E’ stato un cammino molto lungo, abbiamo affrontato questa maratona mantenendo un approccio coerente. Entrambi i piloti meritavamo di essere in corsa per il titolo finché la matematica lo avrebbe permesso. È stato sicuramente molto impegnativo, ma siamo tutti soddisfatti e orgogliosi che questo sia stato ripagato dal successo nel campionato del mondo. Non bisogna adottare comportamenti che ti possono dare qualcosa oggi e compromettere altro in seguito. Siamo felici di aver preservato la crescita del team”.

Max Verstappen: “Sono molto fiero e felice di come il team ha reagito a un inizio di stagione molto difficile. Abbiamo avuto momenti belli e momenti brutti, che siamo riusciti a superare senza gettare il team nel caos. Anche quando abbiamo avuto degli incidenti, abbiamo tenuto duro dando il massimo in ogni momento. Non abbiamo rimpianti, è stato fatto tutto quello che si poteva in questa stagione”.

Charles Leclerc: “Creare aspettative fa differenza nella visione pubblica, ma non all’interno del team. Quando uno come Lewis viene in Ferrari fa sì che si crei tanta comunicazione, che diventa quasi impossibile da gestire. Tutto quello che c’è intorno al team non lo possiamo controllare. Possiamo solo restare positivi e lavorare. Guardare la classifica fa molto male, ma spero che la situazione possa cambiare l’anno prossimo. Questa volta aspettative non ne ho”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1h26’07”469 alla media di 213.307 km/h

2. Oscar Piastri (AUS) McLaren +12”594

3. Lando Norris (GBR) McLaren +16”572

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +23”279

5. George Russell (GBR) Mercedes +48”563

6. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +67”562

7. Esteban Ocon (FRA) Haas +69”876

8. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari +72”670

9. Nico Hulkenberg (GER) Kick Sauber +79”014

10. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +79”523*

CLASSIFICA PILOTI

Lando Norris (McLaren) 423 punti Max Verstappen (Red Bull) 421 Oscar Piastri (McLaren) 410 George Russell (Mercedes) 319 Charles Leclerc (Ferrari) 242 Lewis Hamilton (Ferrari) 156 Kimi Antonelli (Mercedes) 150 Alexander Albon (Williams) 73 Carlos Sainz (Williams) 64 Fernando Alonso (Aston Martin) 56 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 51 Isack Hadjar (Racing Bulls) 51 Oliver Bearman (Haas) 41 Liam Lawson (Racing Bulls) 38 Esteban Ocon (Haas) 38 Yuki Tsunoda (Red Bull) 33 Lance Stroll (Aston Martin) 33 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

CLASSIFICA COSTRUTTORI

McLaren 833 punti Mercedes 469 Red Bull 451 Ferrari 398 Williams 137 Racing Bulls 92 Aston Martin 89 Haas 79 Kick Sauber 70 Alpine 22

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).