GP Ungheria, brillano le due Ferrari nelle libere del venerdì

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – La Ferrari continua a volare anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2026 di Formula 1. Lewis Hamilton è il più veloce di tutti con un tempo di 1’19″729 e rifila un gap di 0″148 al compagno di squadra Charles Leclerc, che firma la doppietta della Rossa. Lando Norris, dopo una prova opaca in mattinata, riporta la McLaren al terzo posto a 0″499 da Hamilton. Quarta posizione per la Red Bull di Max Verstappen (+0″692), che precede la Mercedes di George Russell (+0″933) e il compagno di box Isack Hadjar.

Andrea Kimi Antonelli, dopo essere rimasto a guardare nelle FP1, non va oltre un tredicesimo posto e sarà costretto a cambiare marcia nella giornata di sabato. Domani si torna in pista alle 12:30 per la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 via alle qualifiche.

I TEMPI DELLE LIBERE

1a sessione

1. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’19″075

2. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’19″559

3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’19″618

4. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’19″997

5. George Russell (Gbr) Mercedes 1’20″066

6. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’20″360

7. Frederik Vesti (Den) Mercedes 1’20″467

8. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’20″623

9. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’20″760

10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’20″866

2a sessione

1. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’18″729

2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’18″877

3. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’19″228

4. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’19″412

5. George Russell (Gbr) Mercedes 1’19″662

6. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’19″800

7. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’20″041

8. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’20″101

9. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’20″125

10. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’20″253

– Foto Ipa Agency –

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