MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli concede il bis dopo Monza e trionfa anche nel Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes gestisce con sapienza una gara molto tirata e respinge al tentativo di assalto finale dell’olandese Max Verstappen, che conquista un ottimo secondo posto a bordo della sua Red Bull. Completa il podio la McLaren del britannico Lando Norris, che non riesce a capitalizzare la sua pole position anche a causa del tempismo della virtual safety.
La Ferrari resta ancora fuori dalla top 3, con il monegasco Charles Leclerc che chiude quarto dopo aver aspettato invano una bandiera rossa. Il britannico Lewis Hamilton, invece, esce di scena al settimo giro per un problema ai freni. Quinta posizione per l’altra Mercedes del britannico George Russell, che ora scivola a -81 in classifica dal compagno di squadra Antonelli. Ottima prestazione dell’argentino Franco Colapinto, che porta l’Alpine in settima piazza alle spalle della Red Bull di Liam Lawson. In top 10 anche Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi). La Formula 1 tornerà in pista il weekend del 26 settembre a Baku per il Gran Premio di Azerbaijan.
ORDINE DI ARRIVO
1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1h34’23″754 alla media di 196.024 km/h
2. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 4″351
3. Lando Norris (Gbr) McLaren a 5″098
4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 29″116
5. George Russell (Gbr) Mercedes a 29″829
6. Liam Lawson (Nzl) Red Bull a 86″746
7. Franco Colapinto (Arg) Alpine a 94″281
8. Oscar Piastri (Aus) McLaren a 95″839
9. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls a 1 giro
10. Nico Hulkenberg (Ger) Audi a 1 giro
Giro più veloce: George Russell (49°) in 1’35″587 alla media di 203.902 km/h.
LE CLASSIFICHE
PILOTI:
1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 292 punti
2. George Russell (Gbr) Mercedes 211
3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 191
4. Lando Norris (Gbr) McLaren 186
5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 167
6. Max Verstappen (Ned) Red Bull 145
7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 120
8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 71
9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 59
10. Pierre Gasly (Fra) Alpine 41
11. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 31
12. Franco Colapinto (Arg) Alpine 27
13. Oliver Bearman (Gbr) Haas 18
14. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 10
15. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 7
16. Carlos Sainz (Esp) Williams 6
17. Alexander Albon (Tha) Williams 5
18. Esteban Ocon (Fra) Haas 3
19. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 3
20. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1
COSTRUTTORI:
1. Mercedes 503 punti
2. Ferrari 358
3. McLaren 306
4. Red Bull 230
5. Racing Bulls 77
6. Alpine 68
7. Haas 21
8. Audi 17
9. Williams 11
10. Aston Martin 3
11. Cadillac 0
– foto IPA Agency –
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