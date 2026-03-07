MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – È di George Russell la prima pole della stagione 2026 di Formula 1. Il britannico domina le qualifiche del Gp d’Australia, sul circuito di Albert Park, e ferma il cronometro sul tempo di 1’18″518. “Sapevamo che la macchina ottima, ma non eravamo certi del nostro potenziale. La macchina ha preso vita nel pomeriggio. Non è semplice guidare, ma sono fiducioso per la gara di domani, anche se non sappiamo cosa potrà accadere”, esulta Russell. Completa la doppietta Mercedes Andrea Kimi Antonelli (+0″293), andato a muro in FP3 e messo in pista grazie a un lavoro straordinario del team. “È stata una giornata abbastanza stressante, ma i meccanici sono stati degli eroi a rimandarmi in pista. Non ho avuto il tempo di preparare il giro nel Q3, non è stato semplice e spero di avere un weekend pulito la prossima volta”, le parole del 19enne romagnolo. Superiorità piuttosto netta delle Frecce d’Argento, che fanno il vuoto fino a trovare Isack Hadjar in terza posizione a 0″785 di ritardo. Il francese salva il sabato della Red Bull dopo la clamorosa eliminazione in Q1 di Max Verstappen, finito contro le barriere dopo un testacoda in curva 1.

Completa la seconda fila Charles Leclerc (Ferrari), quarto a 0″809 e autore di una qualifica in crescendo. “Avevo detto che avevamo cinque o sei decimi di ritardo da Mercedes e alla fine erano otto. Sono deluso perché il gap è importante. Abbiamo avuto qualche problema nella gestione dell’energia, ma fa parte del percorso con queste nuove macchine. Speravo nel terzo posto e domani proveremo a prendercelo”, afferma il monegasco. Percorso opposto per Lewis Hamilton, partito forte al venerdì e in Q1 e Q2 ma poi solamente settimo a 0″960. “Mi aspettavo di più. In Q1 sembravo molto veloce, poi nel Q2 ho iniziato un giro e ho perso potenza. Da lì abbiamo perso il ritmo, ma avevamo il potenziale per fare terzo e quarto. Oggi per noi la cosa più difficile è stato gestire l’energia”, spiega il britannico. Terza fila tutta McLaren con Oscar Piastri (+0″862) davanti al campione del mondo Lando Norris (+0″957). Completano la top ten le Racing Bulls di Liam Lawson (+1″476), Arvid Lindblad (+2″729), rispettivamente ottavo e nono, e la Audi di Gabriel Bortoleto, decimo senza tempo a causa di un problema tecnico rientrando ai box dopo il Q2. Q2 in cui sono state eliminate le due Haas di Oliver Bearman, 12esimo, ed Esteban Ocon, 13esimo, le due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapintoinsieme a Nico Hulkenberg (Audi), 11esimo, e Alexander Albon (Williams).

Verstappen, andato a sbattere prima di riuscire a mettere a segno un tempo utile, scatterà dalla 20esima casella sulla griglia di partenza per quella che sarà una gara in salita ma peggio è andata a Lance Stroll (Aston Martin) e Carlos Sainz (Williams), rimasti ai box per problemi di affidabilità. All’esordio in F1 la Cadillac è 18esima con Sergio Perez e 19esima con Valtteri Bottas, ultimi due piloti con un rilevamento cronometrico. Domani alle 5 il semaforo verde per i 58 giri del Gran Premio d’Australia.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^fila

1. George Russell (Gbr) Mercedes 1’18″518 alla velocità media di 241,9 km/h

2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’18″811

2^ fila

3. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’19″303

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’19″327

3^ fila

5. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’19″380

6. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’19″475

4^ fila

7. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’19″478

8. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’19″994

5^ fila

9. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’21″247

10. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi NO TIME

6^ fila

11. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’20″303

12. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’20″311

7^ fila

13. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’20″491

14. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’20″501

8^ fila

15. Alexander Albon (Tha) Williams 1’20″941

16. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’21″270

9^ fila

17. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’21″969

18. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1’22″605

10^ fila

19. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1’23″244

20. Max Verstappen (Ned) Red Bull NO TIME

11^ fila

21. Carlos Sainz (Esp) Williams NO TIME

22. Lance Stroll (Can) Aston Martin NO TIME

