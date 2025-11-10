F1, Elkann “I piloti Ferrari pensino a guidare e parlino meno”

ROMA (ITALPRESS) – “In Brasile c’è stata una grande delusione, se guardiamo il campionato di F1 possiamo dire che da una parte abbiamo i nostri meccanici in evidenza con le loro prestazioni e tutto quel che è stato fatto sui pit stop, se guardiamo i nostri ingegneri non c’è dubbio che la macchina sia migliorata, ma il resto non è all’altezza, è importante che i piloti si concentrino a guidare e parlino meno. Davanti a noi abbiamo gare importanti e non è impossibile ottenere il secondo posto”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Exor John Elkann, a margine della presentazione della partnership tra comitato organizzatore di Milano-Cortina e i brand italiani della holding, a proposito della delusione in Brasile di Leclerc ed Hamilton, entrambi costretti al ritiro. “Abbiamo vinto il Mondiale endurance, è stata un’emozione straordinaria vincere sia il campionato piloti che quello costruttori, è la dimostrazione che quando la Ferrari è unita si possono ottenere grandissime cose”, ha aggiunto.

“Oggi abbiamo in Vasseur un team principal che è dedicato a fare in modo che la Ferrari possa performare. È stato confermato. Quello che è importante è che noi siamo felici come Ferrari della grande vittoria nel mondiale endurance, che viene da un anno difficile e ottenuta perché si è lavorato in maniera coesa”, ha concluso.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).