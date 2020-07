“Oggi si è verificata una situazione inedita, con i Team che hanno girato sullo stesso

tracciato della settimana scorsa. E’ interessante però vedere come sia cambiato l’approccio alle diverse sessioni, soprattutto in FP2. C’è il rischio infatti che la classifica di questo pomeriggio possa essere considerata valida per la griglia di partenza di domenica, dato che per domani sono previsti forti temporali” dice

Mario Isola, responsabile F.1 di Pirelli. “Le sessioni odierne sono state quindi particolarmente importanti anche ottenere riferimenti validi in ottica gara. Dal punto di vista dei pneumatici, non ci sono grosse sorprese: le prestazioni di tutte e

tre le mescole sono state molto positive, e vista la possibilità di un sabato in condizioni wet i Teams potrebbero arrivare alla gara con molti set di pneumatici da asciutto disponibili, aprendo così la possibilità a numerose strategie” conclude Isola.

