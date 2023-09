Export, Marzotto “Cicli economici hanno stravolto assetti geografici”

ALBA (CUNEO) (ITALPRESS) - "Come abbiamo visto in questi anni i cicli economici hanno assolutamente stravolto anche gli assetti geografici. Chi avrebbe detto tre anni fa che la Cina avrebbe iniziato a rallentare? Questo è un danno per tutti". Lo dice il presidente di Minerva Hub, Matteo Marzotto, a margine degli Stati Generali dell'Export ad Alba. mgg/