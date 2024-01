Expocook, Galvagno “Opportunità di crescita per turismo ed economia”

ROMA (ITALPRESS) - "Un'opportunità di crescita per il turismo e per l'economia. La politica si impegna non solo a preservare il made in Italy, ma a valorizzarlo. Lo faremo tutti insieme a marzo, nei giorni di Expocook". Così Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, a margine della tavola rotonda "Made in Italy e piatti tipici", nel corso della quale, a Roma, nella sede di Palazzo Giustiniani, sono stati illustrati i contenuti dell'ottava edizione di Expocook, la rassegna del gusto di Palermo che animerà i padiglioni della Fiera del Mediterraneo dall'11 al 14 marzo 2024. vbo/gtr (Fonte video: ufficio stampa Expocook)