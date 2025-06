Expo, Savarino “Le bellezze naturali della Sicilia si aprono al mondo”

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - "Questa è la prima vetrina internazionale in cui la Regione Siciliana ha deciso di portare un biglietto da visita nuovo, un video girato anche in giapponese, in cui facciamo conoscere le nostre bellezze naturali". Lo dice Giusi Savarino, assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, a margine dell'inaugurazione della settimana dedicata all'Isola al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. sat/gtr