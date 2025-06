Expo Osaka, inaugurata la settimana siciliana

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Al Padiglione Italia di Expo 2025 a Osaka è stata inaugurata la settimana dedicata alla Regione Siciliana. Sei nicchie ospitano i principali settori dell'artigianato tradizionale dell’Isola, dall'arte orafa a quella argentiera, passando per la ceramica, la pittura dei carretti, fino ad arrivare alla pasticceria, alla roccia lavica e al ricamo. Una settima nicchia ospita invece “Grani di Pace”, installazione con mille chicchi di riso in ceramica. All’Expo di Osaka è stato presentato anche un video realizzato per conto dell’assessorato regionale del Territorio e Ambiente, sulle bellezze naturali dell’Isola. alz/sat