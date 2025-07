Expo Osaka, Barbaro “Italia e Giappone insieme nella tutela delle biodiversità”

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Expo di Osaka ha offerto l’occasione per un confronto tra Italia e Giappone sulle rispettive politiche ambientali, grazie al convegno che si è tenuto oggi presso il Padiglione Italia. A margine dell’iniziativa, il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, ha incontrato il Viceministro giapponese dell’Ambiente, Kiyoshi Igarashi, per rafforzare il dialogo bilaterale in tema di sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità, confermando la piena sintonia tra i due Paesi.

“Italia e Giappone – ha dichiarato Barbaro – sono uniti da legami storici profondi e da una visione condivisa del futuro. È su queste radici che possiamo costruire società più eque, inclusive e sostenibili. Oggi, a Osaka, rinnoviamo l’impegno comune per affrontare le grandi sfide ambientali del nostro tempo”.

Il convegno, dal titolo “Italia e Giappone per la Biodiversità e la Sostenibilità terrestre e marina – Sfide e percorsi condivisi verso il 2030”, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Commissario Aggiunto per l’Italia a Expo 2025 a Osaka il Ministro Plenipotenziario Elena Sgarbi, del Professore Stefano Laporta, Presidente di ISPRA, e del Professore Masahide Kimoto, Presidente del National Institute for Environmental Studies. Centrale il sostengo all’iniziativa da parte dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo, nella figura dell’Ambasciatore Gianluigi Benedetti, e del Consolato d’Italia a Osaka con il Console Filippo Manara.

Tra i principali temi trattati: la tutela della biodiversità terrestre e marina e l’attuazione del Quadro Globale Kunming-Montreal, con l’obiettivo “30×30”, ovvero la protezione di almeno il 30% delle aree terrestri e marine entro il 2030. Attualmente, in Giappone, i parchi nazionali coprono il 6% del territorio nazionale, che sale al 20% includendo le aree protette regionali.

Riportare la natura su un percorso di rigenerazione è un obiettivo ormai condiviso a livello globale, per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030.

In Italia, il Parlamento è impegnato nella riforma della legge quadro sulle aree protette, che necessita di un aggiornamento a quasi 35 anni dalla sua promulgazione. La revisione mira a snellire e velocizzare le nomine, rafforzare la governance delle Aree marine protette (AMP), introdurre una visione strategica unitaria, potenziare le attività di educazione ambientale e valorizzare le aree protette come vere e proprie bioinfrastrutture al servizio della comunità, sempre nel rispetto dell’ambiente. L’obiettivo è portare il nuovo testo al Senato, dove l’iter risulta più avanzato, dopo la pausa estiva.

Il Giappone, da parte sua, sta espandendo le aree protette e promuovendo il concetto di “Siti di coesistenza con la natura”: territori in cui la biodiversità è tutelata grazie all’impegno di imprese private, comunità locali e altri attori.

Altri temi affrontati nel corso dell’incontro hanno riguardato il contrasto ai rifiuti marini, lo sviluppo di uno strumento giuridicamente vincolante sulla plastica, il rafforzamento della governance oceanica attraverso l’Accordo BBNJ e il ruolo delle Convenzioni regionali, nonché il contrasto alle specie aliene invasive (IAS). Su quest’ultimo punto è emersa la volontà comune – già espressa anche durante il G7 Ambiente di Venaria Reale – di rafforzare la cooperazione internazionale e coinvolgere attivamente il settore privato.

“Ogni azione efficace di tutela – ha sottolineato Barbaro – nasce da uno sguardo condiviso e da una collaborazione autentica. Credo fermamente che il segreto per affrontare le minacce ambientali risieda nella sinergia tra popoli, istituzioni e culture. Il multilateralismo non è solo coordinamento tra Stati: è scambio, ascolto e convergenza di strumenti e visioni”.

“È un grande onore porgere i miei saluti in occasione di questo incontro dedicato agli sforzi congiunti di Italia e Giappone per la conservazione e l’utilizzo sostenibile della biodiversità marina e terrestre. Mi auguro sinceramente che l’incontro di oggi rappresenti un nuovo e importante passo verso la realizzazione di un mondo ‘nature positive'”, ha concluso Kiyoshi Igarashi.

– Foto Ufficio stampa del Sottosegretario di Stato Sen. Claudio Barbaro –

